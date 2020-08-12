На Прикарпатье скорая шесть раз отказалась ехать к мужчине с болезнью сердца

На Прикарпатье скорая помощь шесть раз подряд проигнорировала вызов к пенсионеру из города Калуш, который имеет проблемы с сердцем. Мужчину без сознания нашли на улице прохожие и пытались вызвать медиков, но их попытки были тщетными.

Как сообщают "Факты", люди рассказали, что каждый раз диспетчеры отказывали им, хамили и даже вообще не регистрировали вызов. Кроме того, неравнодушным гражданам пригрозили штрафом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам очевидцев, дедушке стало плохо в магазине, после чего его вывели на свежий воздух. Но на улице мужчина только успел перейти дорогу и упал на газон. Люди хотели, чтобы ему оказали квалифицированную медицинскую помощь, но не смогли этого добиться.

Через 20 минут мужчине стало легче. Под руки его отвели к подъезду. Вспоминать тот день 74-летний пенсионер не хочет. Между тем его дочь сообщила, что полгода назад он перенес стентирование на сердце и инфаркт.

Отметим, что на Прикарпатье уже год диспетчерская служба экстренной помощи действует централизованно. Все вызовы и из Калуша в частности поступают в Ивано-Франковск. Рассказать, как работает служба, и предоставлять объяснения по поводу инцидента с пенсионером в Центре экстренной помощи отказались. Там считают информацию недостоверной, потому что не верят, что их диспетчеры могли шесть раз отказать в выезде.

Со своей стороны люди, которые спасали дедушку, намерены подать коллективную жалобу на недобросовестные действия медиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля вспыхнул скандал из-за того, что у пациентки Одесской городской клинической больницы №11 взяли 10 000 грн за операцию, затраты на которую, как оказалось позже, полностью покрывает Национальная служба здоровья Украины.