На Прикарпатье сельчане спасли заблокированную реку: Аваков показал впечатляющий результат

Марина Лисничук Общество 15:18, 26.06.2020 Обновлено: 16:03, 26.06.2020

Жители поселка Ланчин Ивано-Франковской области вместе со спасателями менее чем за сутки смогли расчистить ручей, который завалило древесиной и мусором в результате наводнения, спасая реку.

Об этом написал в Twitter глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Он также опубликовал фото для сравнения.

Министр напомнил, что в результате стихии на Прикарпатье большая вода снесла с гор ветви, листья и, к сожалению, мусор. Все это заблокировало реку, и вода разошлась по берегах, в частности, завалив ручей под мостом в Ланчине.

Заваленный ручей в Ланчине
(Twitter Arsen Avakov)

Однако, подчеркнул Аваков, спасателям и местным жителям менее чем за сутки удалось расчистить небольшой водоем. Такой поступок вызвал восхищение у министра.

"Люди, вы – невероятные!" – отметил он.

Сельчане со спасателями расчистили ручей
(Twitter Arsen Avakov)
Сообщение Авакова
(Twitter Arsen Avakov)

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поручил задействовать для преодоления последствий наводнения в Карпатах шесть единиц авиационной техники.

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