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На Прикарпатье сельчане спасли заблокированную реку: Аваков показал впечатляющий результат

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
1,7 т.
Арсен Аваков

Арсен Аваков в Ланчине на Прикарпатье

Жители поселка Ланчин Ивано-Франковской области вместе со спасателями менее чем за сутки смогли расчистить ручей, который завалило древесиной и мусором в результате наводнения, спасая реку.

Об этом написал в Twitter глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Он также опубликовал фото для сравнения.

Министр напомнил, что в результате стихии на Прикарпатье большая вода снесла с гор ветви, листья и, к сожалению, мусор. Все это заблокировало реку и вода разошлась по берегах, в частности, завалив ручей под мостом в Ланчине.

Заваленный ручей в Ланчине

Заваленный ручей в Ланчине (Twitter Arsen Avakov)

Однако, подчеркнул Аваков, спасателям и местным жителям менее чем за сутки удалось расчистить небольшой водоем. Такой поступок вызвал восхищение у министра.

"Люди, вы – невероятные!" – отметил он.

Сельчане со спасателями расчистили ручей

Сельчане со спасателями расчистили ручей (Twitter Arsen Avakov)

Сообщение Авакова

Сообщение Авакова (Twitter Arsen Avakov)

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поручил задействовать для преодоления последствий наводнения в Карпатах шесть единиц авиационной техники.

УкраинаИвано-ФранковскНаводнение на западе Украины 2020 годаМинистерство внутренних дел УкраиныАрсен Аваков
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