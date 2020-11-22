На Прикарпатье ритуальное бюро попытались оштрафовать за работу в карантин. Фото

В Калуше Ивано-Франковской области правоохранители составили админпроткол на владельца магазина ритуальных услуг за то, что тот был открыт на выходных, несмотря на карантин.

После того, как вокруг ситуации возник скандал, ее удалось решить в пользу предпринимателя, о чем он написал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Владелец бюро пояснил причины работы в карантин. Facebook Юрий Кузь

Юрий Кузь пояснил, что бюро было открыто по просьбе людей, у которых умер родственник.

Порохоронное бюро в Калуше пытались оштрафовать. Facebook Юрий Кузь

Они утром 21 ноября приехали в магазин при бюро, купили необходимые товары и уехали. При этом продавец не закрыла помещение, потому что еще не закончила работу, и именно в этот момент пришли правоохранители.

Пояснение владельца бюро. Facebook Юрий Кузь

"Люди, я вас прошу не умирайте на выходных. Дождитесь понедельника", – отметил Кузь с иронией.

Админпротокол на владельца бюро. Facebook Юрий Кузь

Он уточнил, что инцидент удалось решить благодаря начальнику полиции Калуша Андрею Кушику, который "оперативно вмешался" в ситуацию.

Facebook Юрий Кузь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве составили 44 административных протокола за нарушение карантина выходного дня.