На Прикарпатье ритуальное бюро попытались оштрафовать за работу в карантин. Фото

В Калуше Ивано-Франковской области правоохранители составили админпроткол на владельца магазина ритуальных услуг за то, что тот был открыт на выходных, несмотря на карантин.

После того, как вокруг ситуации возник скандал, ее удалось решить в пользу предпринимателя, о чем он написал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Юрий Кузь пояснил, что бюро было открыто по просьбе людей, у которых умер родственник.

Они утром 21 ноября приехали в магазин при бюро, купили необходимые товары и уехали. При этом продавец не закрыла помещение, потому что еще не закончила работу, и именно в этот момент пришли правоохранители.

"Люди, я вас прошу не умирайте на выходных. Дождитесь понедельника", – отметил Кузь с иронией.

Он уточнил, что инцидент удалось решить благодаря начальнику полиции Калуша Андрею Кушику, который "оперативно вмешался" в ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве составили 44 административных протокола за нарушение карантина выходного дня.