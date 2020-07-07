На Прикарпатье разгорелся скандал из-за выплат жертвам наводнения

В городе Галич, Ивано-Франковской области, люди оказались недовольными размерами выплат компенсаций после масштабного наводнения.

Пострадавшие жаловались на несправедливое, по их мнению, распределение денег. Стихия повредила почти 600 дворов, но лишь около сотни домов горсовет определила такими, что нуждаются в компенсации, говорится в сюжете ТСН.

Чиновники разделили поврежденные водой дома на три категории:

300 тысяч гривен дадут за совсем разрушенные дома

50 тысяч грн – на дома, что требуют капитального ремонта

20 тысяч грн – за поврежденное жилье

При этом большинство поврежденных домов отнесли именно к последней категории. Пострадавшие отметили, что этих денег недостаточно, ведь во многих домах нужно заново восстановить пол и стены. Горожане требовали проведения повторной экспертизы.

"На 20 тысяч возмещения – это разве двери входные поставить, которые у нас дуются. Пол, чтобы самой дешевой плиткой застелить – 18 тысяч", – рассказала пострадавшая Алена Чемеринская.

Секретарь городского совета Олен Скрыник сказал, что повторную проверку должен проводит эксперт.

"Депутат не может определить, этот дом требует капремонта или текущего. Должен быть специалист. В администрациях есть в штате люди, которые могли бы это квалифицированно расписать. Еще 26 числа мы просили предоставить, но ответа до сих пор нет", – ответил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада выделила дополнительно 2 млрд гривен на преодоление последствий наводнения в западных регионах Украины.