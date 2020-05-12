На Прикарпатье разбушевалась мощная пылевая буря: в сети показали видео

В Ивано-Франковской области разбушевалась сильная пылевая буря.

Аномальное явление зафиксировали местные жители как в самом областном центре, так и на пути к городу Коломыя. Кадрами они поделились на страницах в Facebook.

"Непростая ситуация именно в эти минуты на пути к Коломые. Вспоминается недавняя пылевая буря в Киеве. Природные явления приобретают аномального характера", – сказано на странице газеты "Край".

Пылевая буря в первую очередь доставила проблемы водителям, на кадры также попали несколько ДТП с легковыми автомобилями.

"Наконец я увидела, что такое "земля налетела на небесную ось". Попали в фильм "Интерстеллар" на Ивано-Франковщине", – поделилась впечатлениями Ирина Ванникова.

Пылевая буря в Ивано-Франковске facebook.com/irina.vannikova

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев и область в середине апреля накрыло сильной пылевой бурей. Видимость стала очень низкой, а пыль и песок летели в прямо в глаза людям. В центре столицы ветер также повалил билборды и велосипеды.

Позднее уровень загрязнения воздуха в Киеве достиг очень высоких показателей, подняв город на первое место в мировом антирейтинге.