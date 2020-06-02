В Долинском районе Прикарпатья произошло второе землетрясение за сутки. Толчки продолжались считанные секунды.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок. Как рассказали местные жители, толчки ощущались поздно вечером. Обошлось без убытков и паники. Позже информацию подтвердили в Главном центре специального контроля Государственного космического агентства Украины и отделом сейсмичности Карпатского региона Института геофизики Национальной академии наук Украины.

Первое землетрясение произошло вчера утром. Специалисты оценили его магнитуду в 3,2, однако отметили, что для Украины это – аномалия.

На Прикарпатье произошло второе за сутки землетрясение Иллюстрация

По мнению ученых, трясет именно Долинский район, не только из-за активных тектонических процессов в молодых Карпатских горах, но и из-а нефтегаз-добычи.

"В Прикарпатье основные землетрясения происходят в районах нефтегазового добычи. Это Надворная, Долина, Борислав. В процессе добычи нефти немножко меняется состояние этих пород, где была нефть. Оно провоцирует высвобождение той сейсмической энергии, которая вызвана тектоническими процессами", – рассказал старший научный сотрудник Карпатского отделения Института геофизики Андрей Назаревич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 1 июня, в 07:22 на Прикарпатье произошло землетрясение с эпицентром в районе города Долина Ивано-Франковской области.