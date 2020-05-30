На Прикарпатье при загадочных обстоятельствах пропал мужчина: фото поисковой операции

В Ивано-Франковской области спасатели ищут мужчину, который 28 мая ушел из дома и не вернулся.

О пропаже заявил отец мужчины. По его словам, тот ушел в лес, сообщается на странице ГСЧС в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Спасатели ищут пропавшего мужчину на Ивано-Франковщине. facebook.com/MNS.GOV.UA

"29 мая в 14:50 в оперативно-координационный центр Управления ДСНС в области поступило сообщение от жителя села Криховцы Ивано-Франковского городского совета о том, что его сын, 1978 года утром 28 мая ушел в лесную местность сел Загвиздя и Подлесье Тисменицкого района и по состоянию на 14:50 29 мая не вернулся к месту жительства в селе Криховцы", – отметили в службе.

Спасатели ищут пропавшего мужчину на Ивано-Франковщине. facebook.com/MNS.GOV.UA

Вечером 29 мая очевидец сообщил, что видел гражданина, который заходил в речку Быстрица Солотвинская.

Спасатели ищут пропавшего мужчину на Ивано-Франковщине. facebook.com/MNS.GOV.UA

В тот день поиски не дали результата, и операция была приостановлена после наступления темноты.

Спасатели ищут пропавшего мужчину на Ивано-Франковщине. facebook.com/MNS.GOV.UA

Утром 30 мая спасательная операция возобновилась. В ней задействованы 25 человек и 6 единиц техники.

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