На Прикарпатье похоронили погибших в кровавом ДТП детей: фото и видео 18+

На Прикарпатье похоронили 3-летнего Кирилла и 5-летнего Артема, погибших в результате ДТП возле села Княжелука в Долинском районе.
Похорон прошел в селе Малая Турья в субботу, 13 июля. Попрощаться с детьми и поддержать родных пришли сотни людей. Видео опубликовано в YouTube на странице "Авто Майдана" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Мать детей Наталья Чоп до сих пор находится реанимации в критическом состоянии.
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На Прикарпатье похоронили 3-летнего Кирилла и 5-летнего Артема
На Прикарпатье похоронили 3-летнего Кирилла и 5-летнего Артема
На Прикарпатье похоронили 3-летнего Кирилла и 5-летнего Артема
На Прикарпатье похоронили 3-летнего Кирилла и 5-летнего Артема
На Прикарпатье похоронили 3-летнего Кирилла и 5-летнего Артема
На Прикарпатье похоронили 3-летнего Кирилла и 5-летнего Артема
На Прикарпатье похоронили 3-летнего Кирилла и 5-летнего Артема
Позже выяснилось, что за рулем KIA находился депутат одного из сельсоветов, он был в состоянии алкогольного опьянения.
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