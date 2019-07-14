На Прикарпатье похоронили погибших в кровавом ДТП детей: фото и видео 18+

На Прикарпатье похоронили 3-летнего Кирилла и 5-летнего Артема, погибших в результате ДТП возле села Княжелука в Долинском районе.

Похорон прошел в селе Малая Турья в субботу, 13 июля. Попрощаться с детьми и поддержать родных пришли сотни людей. Видео опубликовано в YouTube на странице "Авто Майдана" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Мать детей Наталья Чоп до сих пор находится реанимации в критическом состоянии.

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На Прикарпатье похоронили 3-летнего Кирилла и 5-летнего Артема

На Прикарпатье похоронили 3-летнего Кирилла и 5-летнего Артема

На Прикарпатье похоронили 3-летнего Кирилла и 5-летнего Артема

На Прикарпатье похоронили 3-летнего Кирилла и 5-летнего Артема

На Прикарпатье похоронили 3-летнего Кирилла и 5-летнего Артема

На Прикарпатье похоронили 3-летнего Кирилла и 5-летнего Артема

На Прикарпатье похоронили 3-летнего Кирилла и 5-летнего Артема

Позже выяснилось, что за рулем KIA находился депутат одного из сельсоветов, он был в состоянии алкогольного опьянения.

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