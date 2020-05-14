На Прикарпатье от коронавируса умер известный в области врач

Виктория Довгань Общество 12:05, 14.05.2020 Обновлено: 12:37, 14.05.2020

В среду, 13 мая, в Ивано-Франковской городской клинической больнице скончался известный на Прикарпатье онкоуролог Игорь Закала.

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Как сообщает "Типичный Франковск", у мужчины лабораторно подтвердился коронавирус COVID-19. За несколько дней до смерти состояние врача серьезно ухудшилось, вследствие чего он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Закала заведовал диспансерным отделением, имел высшую квалификационную категорию по специальности онкохирургия.

Игорь Закала
"Типичный Франковск"

Смерть Закалы подтвердили и в управлении здравоохранения Ивано-Франковского городского совета. "Скорбим вместе с семьей, друзьями и товарищами по поводу тяжелой утраты – неумолимая болезнь унесла жизнь Закалы Игоря Степановича. Был всегда толерантный, спокойный, взвешенный, сдержанный. Вечная память. Больно... Грустно... Трудно", – написали в Facebook коллеги медика.

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