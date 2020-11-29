На Прикарпатье от COVID-19 умерли жена, сын и невестка депутата

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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  • Сам Николай Клещ находится на лечении в стационаре

  • Двое его внуков остались сиротами

  • Депутаты Ивано-Франковского райсовета выразили соболезнования коллеге

У прикарпатского депутата умерла вся семья

Депутат Ивано-Франковского районного совета от ВО "Свобода" Николай Клещ потерял жену Галину, сына Степана и невестку Марианну из-за осложнений от коронавируса (COVID-19).

Как сообщает КУРС, сам Клещ находится в больнице.

Районная ячейка "Свободы" выразила в Facebook сочувствие депутату.

"Невыразимую боль переполняет сердце. Николай называл жену "мое солнышко". А двое внуков остались сиротами – это дети Степана и Марианны", – говорится в сообщении.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области 24 ноября от COVID-19 по дороге в больницу умер волонтер и бизнесмен Игорь Цепенюк.

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