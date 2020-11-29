На Прикарпатье от COVID-19 умерли жена, сын и невестка депутата

Депутат Ивано-Франковского районного совета от ВО "Свобода" Николай Клещ потерял жену Галину, сына Степана и невестку Марианну из-за осложнений от коронавируса (COVID-19).

Как сообщает КУРС, сам Клещ находится в больнице.

Районная ячейка "Свободы" выразила в Facebook сочувствие депутату.

"Невыразимую боль переполняет сердце. Николай называл жену "мое солнышко". А двое внуков остались сиротами – это дети Степана и Марианны", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области 24 ноября от COVID-19 по дороге в больницу умер волонтер и бизнесмен Игорь Цепенюк.