"Как в секте!" На Прикарпатье на храме повесили "доску позора": украинцы негодуют

В селе Горохолин Лес Богородчанского района на Ивано-Франковщине прихожан, которые не сдали деньги на церковь, разместили на "доске позора".

Фото храма опубликовала в сообществе "Типові Богородчани" местная жительница Виктория, пожаловавшись на "террор" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Уважаемые люди, скажите, пожалуйста, в ваших деревнях в церкви требуют ежемесячную плату, а тех, кто не заплатил, пишут в список и вывешивают на дверь церкви, чтобы все могли видеть? Чем только люди думают? Возможно, кто-то не имеет денег, чтобы ежемесячно платить, и что, нужно сразу вывешивать список на целое село?" – возмутилась женщина.

Успенская церковь в Горохолином Лесу

Кроме того она рассказала, что люди, которые не платят ежемесячный сбор, не могут взять в этой церкви брак или окрестить ребенка. "Простите меня, но что это за дебилизм? У кого так же?" – негодует Виктория.

Пользователи соцсети присоединились к обсуждению: "У нас по столбам расклеили, чтобы заплатили до конца года", "Только в секте вы должны внести плату. Посоветую ходить в другую церковь, где вам будет благодатно и уютно", "Нужно обратиться в полицию, это противозаконно", "Какой ужас!"

Нашлись и те, кто встал на защиту церкви и написал, что прихожане якобы обязаны содержать храм и необходимо их призвать к дисциплине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Жовковском районе на Львовщине прихожане церкви Покрова пресвятой Богородицы опубликовали список жителей села, которые задолжали пожертвования на храм. Аналогичный список появился в еще одном селе на Прикарпатье.

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