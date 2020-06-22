На Прикарпатье мощный смерч засняли на видео

Карина Бондаренко Общество 08:16, 22.06.2020

В воскресенье, 21 июня, возле поселка Обертын в Тлумацком районе Ивано-Франковской области прошел мощный смерч.

Природное явление на Прикарпатье местные жители сняли на видео и опубликовали в Telegram-канале "FRANKIVSK 112".

На записи видно, как большой вихрь поднимается в серое небо, затянутое тучами.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Хорватии выпал снег в разгар лета. Местным жителям приходилось выталкивать автомобили из сугробов, некоторым удалось даже покататься на лыжах.

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