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На Прикарпатье молния убила 20 овец

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В Коломыйском районе Ивано-Франковской области в пгт Печенежин молния убила два десятка овец.

Как передает Курс, об этом рассказал местный фермер Василий Стефурак. ЧП произошло во вторник, 13 августа.

"Стихия безжалостна! Мгновение, гром и... Минус двадцать голов... Вот такая судьба пастушья. Все, что были под деревом, даже шерсть поплавилась", - рассказал фермер.

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Погибли взрослые животные и молодняк. "Там мамы и ягнята", - сообщил мужчина и добавил, что в то время людей поблизости не было.

Иллюстрация

Иллюстрация

romka.eu

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Волыни молния убила коня и отправила в реанимацию мужчину, который ехал в подводе со своим сыном.

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Место
Украина Ивано-Франковск
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