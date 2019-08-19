На Прикарпатье дотла сгорела старинная церковь: фото пожара

В селе Новоселица Снятинского района на Прикарпатье сгорела 130-летняя деревянная церковь Введения в Храм Пресвятой Девы Марии.

Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сообщение о возникновении пожара в деревянном здании на площади 400 кв. м поступило в 16:44. По данным спасателей, в 17:35 пожар был локализирован при помощи 6 единиц техники и 12 человек личного состава. Уже в 17:50 очевидцы сообщили, что храм полностью уничтожен огнем.

На Прикарпатье сгорела церковь ГСЧС в Ивано-Франковской области

Полностью ликвидировать пожар удалось только в 19:40. Жертв и пострадавших нет.

Церковь построена в 1884 году (согласно другим данным 1889) на средства общины. При церкви действует братство, сестричество и воскресная школа.

На Прикарпатье сгорела церковь ГСЧС в Ивано-Франковской области

На Прикарпатье сгорела церковь ГСЧС в Ивано-Франковской области

На Прикарпатье сгорела церковь ГСЧС в Ивано-Франковской области

На Прикарпатье сгорела церковь ГСЧС в Ивано-Франковской области

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кривом Роге неизвестные подожгли двери храма Вознесения Господня, обрисовав стены надписями "14/88".

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