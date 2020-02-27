На Прикарпатье 7-летнюю девочку развращали три родных брата. Видео 18+

7-летнюю девочку из Прикарпатья развращали трое ее родных братьев. Они издевались над ребенком, оставляя на ее теле ожоги, шрамы, вырывая зубы и волосы.

Об этом стало известно в эфире программы "Один за всех". Родная мать 7-летней Нади отдала ее в патронатную семью 8 месяцев назад, захотев просто "отдохнуть от ребенка" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Патронатная мать маленькой Нади Юлия рассказала, что, по словам малышки, ее родные старшие братья однажды даже облили ее бензином и подожгли. Более того, на девочку мочились, развращали и мучали.

Скриншот 7-летняя Надя

В студии программы, трое молодых людей прошли детектор лжи, который подтвердил их издевательства над сестрой.

"Как сказать...Это было давно. Братьев я не заставлял, но они это также делали", – попытался извиниться Петр.

В студию вызвали полицию, чтобы патронатная мать Юлия написала заявление на Петра.

Далее его судьбу решит следствие. Если вину докажут в суде, то за развращение сестры его ждет наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Брат Нади Петр

Родная мать Нади

Надя с братьями

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожской области задержали мужчину, который обнажал половой орган при детях и принуждал их к половому акту.

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