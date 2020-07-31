На популярные украинские курорты идет шторм: прогноз погоды в Одессе, Бердянске и Кирилловке

Погода на популярных украинский курортах – в Бердянске, Одессе и Кирилловке – 31 июля будет дождливой. Ожидаются грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Так, в Одессе температура воздуха ожидается +28..+30 градусов тепла днем и до +22 градусов ночью. При этом город попал под влияние атмосферного фронта. Возможны дожди с грозами.

Ветер прогнозируют восточный со скоростью 5-10 м/с, во время грозы шквал, 15-18 м/с.

Погода в Одесской области meteo.gov.ua

Вместе с тем, Запорожскую область накроет циклон с грозой, ливнями и штормовым ветром. Синоптики прогнозируют там переменную облачность, ветер западный 7-12 м/с, а шквальный ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +16...+21 градус, днем +25..+30 градусов.

В Бердянске и Кирилловке до обеда будет ясно и солнечно, после обеда на небе начнут появляться тучи. Температура до +29 градусов, ветер до 7 м/с.

Погода в Запорожской области meteo.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, погода в августе 2020 году в Украине будет жаркой: ожидаются три пика жары с температурой до +37 градусов. Они начнутся уже после 5 августа.