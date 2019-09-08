На популярном курорте засветился ненавистник Украины и фанат Путина. Фото

Одного из байкеров клуба "Ночные волки", который напрямую сотрудничает из ФСБ и имеет расположение президента РФ, блогера Романа Крымского засекли во время отдыха в Украине.

Соответствующие доказательства выложил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). Он предоставил скриншот со страницы в соцсети "ВКонтакте" фаната Путина, где тот запечатлен отдыхающим на соленом озере вблизи села Рыбаковка в Николаевской области.

"Хотел бы я спросить у Службы безопасности Украины, как этот гражданин свободно передвигается по территории Украины, или подсказать им..." — пишет Штефан.

Роман Крымский

Фанат Путина блогер Роман Крымский отдыхает на соленом озере вблизи села Рыбаковка в Николаевской области Facebook Анатолия Штефана

По его словам, Крымский также выступает за аннексию Россией украинского полуострова и поддерживает войну в Донбассе.

"Ну а еще Рома занимается информационной составляющей — против Украины. ПС. Не уверен, что он наш агент", — подчеркнул офицер ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал в сети снимки того, как в "ДНР" детей согнали на площадь в школьной форме, которую носили во время существования СССР. Также школьникам раздали красные шары и вручили флаги фейковой республики.

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