На популярном курорте засветился ненавистник Украины и фанат Путина. Фото

Одного из байкеров клуба "Ночные волки", который напрямую сотрудничает из ФСБ и имеет расположение президента РФ, блогера Романа Крымского засекли во время отдыха в Украине.
Соответствующие доказательства выложил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). Он предоставил скриншот со страницы в соцсети "ВКонтакте" фаната Путина, где тот запечатлен отдыхающим на соленом озере вблизи села Рыбаковка в Николаевской области.
"Хотел бы я спросить у Службы безопасности Украины, как этот гражданин свободно передвигается по территории Украины, или подсказать им..." — пишет Штефан.
Роман Крымский
Фанат Путина блогер Роман Крымский отдыхает на соленом озере вблизи села Рыбаковка в Николаевской области
Facebook Анатолия Штефана
По его словам, Крымский также выступает за аннексию Россией украинского полуострова и поддерживает войну в Донбассе.
"Ну а еще Рома занимается информационной составляющей — против Украины. ПС. Не уверен, что он наш агент", — подчеркнул офицер ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Штефан (Штирлиц) опубликовал в сети снимки того, как в "ДНР" детей согнали на площадь в школьной форме, которую носили во время существования СССР. Также школьникам раздали красные шары и вручили флаги фейковой республики.
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