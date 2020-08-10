На популярном курорте Украины море заполонили медузы. Видео

Марина Погорилко Общество 23:23, 10.08.2020 Обновлено: 23:24, 10.08.2020

Море в Приморске Запорожской области заполонили медузы.

Соответствующее видео, снятое с катера, появилось в Telegram-канале "Это Запорожье". На кадрах видно скопление из сотен животных, заполонивших море.

Судя по видео, искупаться в воде невозможно, ведь повсюду медузы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

Глумились, расстреливали, устраивали допросы, – водитель, вывозивший грузовик с пленными, об ужасе Иловайска

Бои за Иловайск вспыхнули 6 лет назад: как это было. Фото, видео

В Минске после задержания пропал российский пропагандист: его угрожали избить

В России резко ответили Зеленскому на заявление по выборам в Беларуси

Тихановская назвала себя победителем и пригрозила Лукашенко "началом конца"