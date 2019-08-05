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Были в шоке: на популярном курорте унизили украинцев из-за России

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В одном из отелей Испании произошел неприятный инцидент с украинскими туристами. Администрация не захотела убрать флаг России, развешенный в ресторане отеля, оскорбив украинцев.

О случившемся на своей странице в Facebook сообщил Давид Пластер. Он добавил, что администраторы отеля оказались сторонниками России.

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"Международным скандалом завершилась ужин в одном из отелей на побережье Коста-Дорада. На вежливую просьбу убрать российский флаг из зоны отдыха украинцев, непосредственно пострадавших от российской агрессии, администратор ресторана высмеял гостей и подтвердил поддержку убийства украинский русскими", – сообщил он.

Украинцы попросили администратора отеля убрать флаг, чтобы семьи, в которых есть погибшие от рук российских военных не чувствовали себя ужасно во время ужина.

Были в шоке: на популярном курорте унизили украинцев из-за России

FB David Plaster

"Впрочем, администратор, очевидно, оказался горячим сторонником российской политики, потому что в грубой форме отказал гостям, добавив, что его позиция – это позиция всей Испании. К спору на рецепции присоединились граждане России, которых администрация попросила лично разобраться с шокированными украинцами. Чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к гражданам Украины, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали исполнять военные русские песни", – добавил Пластер.

После того, как украинцы попросили туроператора переселить их в другой отель, туристами выкатили штрафы за снятие брони.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму местные жители высмеяли российских туристов, которые приезжают на полуостров без денег.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Испания
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hunt andres
hunt andres
Симптоматично. Второй случай за сезон) Ну что сказать, не нравится - Кирилловка с Бердянском ждут вас с нетерпеньем)))
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Питон Каа
Питон Каа
Интересно, а что такого эти украинцы сделали всей Испании?
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