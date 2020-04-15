На Полтавщине зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Кременчуге Полтавской области от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умер 84-летний мужчина.

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Он болел начиная с 3 апреля, однако за помощью к врачам обратился лишь 13-го. Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий на своей странице в Facebook

"Начинаем день с печальной новости. В Кременчуге первая смерть от пневмонии, вызванной коронавирусом", – написал он.

Кременчуге зафиксирована первая смерть от COVID-19

По его словам, мужчина был госпитализирован с пневмонией в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения "Кременчугская". ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат.

Городской голова подчеркнул, что похоронные мероприятия состоятся согласно установкам Минздрава. Он уточнил, что коммунальщики "всем обеспечены и готовы к такой ситуации".

"Берегите себя и своих близких. В случае плохого самочувствия сразу обращайтесь к врачам. Строго следуйте карантинным мероприятиям", – призвал Малецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луцком районе от коронавируса умер 19-летний парень. Кроме COVID-19, у него был сахарный диабет.