Главная Новости
15 апреля • обновлено в 09:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

На Полтавщине зафиксирована первая смерть от коронавируса

620
Читать материал на украинском

В Кременчуге Полтавской области от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умер 84-летний мужчина.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Он болел начиная с 3 апреля, однако за помощью к врачам обратился лишь 13-го. Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий на своей странице в Facebook

"Начинаем день с печальной новости. В Кременчуге первая смерть от пневмонии, вызванной коронавирусом", – написал он.

Кременчуге зафиксирована первая смерть от COVID-19

Кременчуге зафиксирована первая смерть от COVID-19

По его словам, мужчина был госпитализирован с пневмонией в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения "Кременчугская". ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат.

Городской голова подчеркнул, что похоронные мероприятия состоятся согласно установкам Минздрава. Он уточнил, что коммунальщики "всем обеспечены и готовы к такой ситуации".

"Берегите себя и своих близких. В случае плохого самочувствия сразу обращайтесь к врачам. Строго следуйте карантинным мероприятиям", – призвал Малецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луцком районе от коронавируса умер 19-летний парень. Кроме COVID-19, у него был сахарный диабет.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина Полтава
Тег
смерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3764.

    Вылечились: 143. Умерли: 108.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

  • Назван малоизвестный признак коронавируса, который легко заметить самому.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги