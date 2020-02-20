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20 февраля • обновлено в 10:00
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На Полтавщине произошли столкновения из-за эвакуированных из Уханя

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В Новых Санжарах на Полтавщине сотрудникам полиции пришлось силой усмирять местных жителей, которые устроили протест против размещения в городе эвакуированных из Китая украинцев.

Видео было опубликовано в Telegram. На въезде в город начались столкновения. Также там был замечен БТР. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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Место предполагаемого прибытия пассажиров оцепили правоохранители. Однако, несмотря на слухи, самолет с украинцами направился в сторону Киева и сел в "Борисполе".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщали, что борт прилетит в аэропорт "Борисполь", но данные на портале flightradar24.com, который в реальном времени отслеживает аэродвижение на всей планетею, показывали, что самолет, скорее всего, приземлится в Харькове. Позже стало известно, что причина в погодных условиях.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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