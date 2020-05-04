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4 мая • обновлено в 23:25
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На Полтавщине врач с COVID-19 оперировал людей: в больнице ждут вторую вспышку

2.1т
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У заведующего одного из отделений Центральной районной больницы Кременчуга Полтавской области диагностировали коронавирус. В связи с тем, что вплоть до 28 апреля он оперировал пациентов, в медучреждении ожидают уже вторую вспышку заболевания.

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Об этом на заседании штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации заявил мэр Кременчуга Виталий Малецкий пишет "Кременчуг Today". Он также подчеркнул, что упомянутый врач работал, несмотря на запреты после первой волны массовых заражений в больнице.

"Это отделение мы очень просили, чтобы оно не работало, но в погоне за средствами Национальной службы здоровья Украины, я так понимаю, больница решила принимать ургентных, а также плановых пациентов. Я не знаю, что это такое, но у нас сегодня вторая будет вспышка по больнице", – сказал Малецкий.

Коронавирус в больнице Кременчуга

Коронавирус в больнице Кременчуга

"Я не понимаю, зачем так рисковать людьми, зачем подставлять тех бедных пациентов, которые идут в ту больницу, за три копейки, которые они получат из Киева?! Это уже переходит все границы абсолютно! Мы просили: не надо работать, давайте закроем больницу, давайте, пока все пациенты и работники поправятся, не станем рисковать, не станем играть в эту русскую рулетку", – с возмущением добавил он.

Поэтому, в связи со сложившейся ситуацией, пишет "Телеграф", мэр Кременчуга пригласил в свой кабинет руководителя управления здравоохранения Максима Середу и главу городского Центра лабораторных исследований Андрея Полякова, чтобы провести с ними совещание и выработать стратегию, как действовать дальше. Кроме того, не исключается возможность в случае необходимости пригласить еще и начальника полиции, чтобы правоохранительные органы также занялись скандалом.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина Кременчуг
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