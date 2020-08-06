На Полтавщине военный взял в заложники жену и мать: всплыла правда о бывшем АТОшнике

В селе Солоница на Полтавщине бывший участник Антитеррористической операции на Донбассе угрожал жене и матери подрывом самодельного взрывного устройства.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Полтавской области. Инцидент произошел 5 августа. По информации, которую в полицию по телефону сообщили местные жители, мужчина предметом, похожим на боеприпас, угрожал родным расправой.

При обследовании полиция обнаружила предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Вероятный боеприпас направили на экспертизу.

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Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полиция готовит процессуальные документы для сообщения фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Как сообщил на своей странице в Facebook народный депутат 8-го созыва Игорь Мосийчук, злоумышленником является участник АТО Роман Тарасенко. Во время инцидента, по словам Мосийчука, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Роман Тарасенко Facebook / Игорь Мосийчук

Кроме того, коллеги Романа по службе рассказали, что в зоне АТО тот находился чуть больше месяца, в боевых действиях участия не принимал и самовольно оставил часть.

"Сослуживцы Романа, и я их всецело поддерживаю, настаивают, что он после вчерашнего алкопприключения должен, кроме того, что понести наказание, которое определит суд, быть лишен статуса УБД!" – написал Мосийчук.

Роман Тарасенко с женой Facebook / Игорь Мосийчук

Facebook / Игор Мосийчук

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