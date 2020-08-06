На Полтавщине военный взял в заложники жену и мать: всплыла правда о бывшем АТОшнике
В селе Солоница на Полтавщине бывший участник Антитеррористической операции на Донбассе угрожал жене и матери подрывом самодельного взрывного устройства.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Полтавской области. Инцидент произошел 5 августа. По информации, которую в полицию по телефону сообщили местные жители, мужчина предметом, похожим на боеприпас, угрожал родным расправой.
При обследовании полиция обнаружила предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Вероятный боеприпас направили на экспертизу.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полиция готовит процессуальные документы для сообщения фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
Как сообщил на своей странице в Facebook народный депутат 8-го созыва Игорь Мосийчук, злоумышленником является участник АТО Роман Тарасенко. Во время инцидента, по словам Мосийчука, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, коллеги Романа по службе рассказали, что в зоне АТО тот находился чуть больше месяца, в боевых действиях участия не принимал и самовольно оставил часть.
"Сослуживцы Романа, и я их всецело поддерживаю, настаивают, что он после вчерашнего алкопприключения должен, кроме того, что понести наказание, которое определит суд, быть лишен статуса УБД!" – написал Мосийчук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Полтаве во время спецоперации злоумышленник, похитивший автомобиль, сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники сотрудника полиции.
В МВД сообщили, что злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний Скрипник Роман Николаевич.
С мужчиной вели переговоры, после чего он обменял полицейского на начальника уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна и поехал с ним на авто в направлении выезда из города.
Позже Скрипник освободил полковника полиции, но сам успел убежать и спрятаться в лесу.
1 августа после недели поисков он был ликвидирован правоохранителями.