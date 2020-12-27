На Полтавщине в могилу к умершей пенсионерке подзахоронили родственницу экс-чиновника

В Кременчуге Полтавской области к похороненной 14 лет назад женщине подзахоронили мать бывшего заместителя председателя облсовета. Такую двойную могилу сделали на городском кладбище в Крюковском районе.

Пострадавший пенсионер Николай Авраменко обвиняет в этом предприятие "Спецкомбинат ритуальных услуг". О скандале сообщает "Кременчугская газета" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам вдовца, после похорон 14 лет назад жены он получил на руки бумаги, удостоверяющие, що она похоронена на этом месте. Однако в этом году, придя на кладбище, мужчина обнаружил на этом месте могилу другой женщины.

Как оказалось, там похоронили мать экс-зампредседателя облсовета Евгения Холода. К тому же его семья тоже имеет на руках документы о резерве этого места на кладбище, выданные в 2014 году.

Именно так Авраменко ответили в письме от руководства "Спецкомбинат ритуальных услуг". Пенсионер же обратился в полицию и та, по факту двойного захоронения, зарегистрировала уголовное производство. Пенсионер говорит, что на место подзахоронения лично приезжал начальник Крюковского отделения полиции Кременчуга Араик Кочкадамян.

"Мне он сказал, что дело на контроле", – отметил Аврамено.

Он добавил, что его возмутила позиция администрации "Спецкомбината ритуальных услуг". Там ему заявили, что во время копания ямы для нового захоронения не обнаружили предметов, которые бы указывали на наличие ранее совершенного захоронения.

Тогда как журналистам работники кладбища признались, что во время копания новой могилы наткнулись на гроб, о чем сообщили руководству. На это им якобы "сказали продолжать".

Николай Аваменко обратился на Правительственную "горячую" линию. Там обязали кременчугских чиновников разобраться, однако и через месяц ситуация не решена. Пенсионер со своей стороны направил заявление в местную прокуратуру.

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