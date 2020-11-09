На Полтавщине в больнице пациентов с COVID-19 переносили на руках. Видео
В больнице Миргорода Полтавской области медики буквально на руках переносили пациентов с коронавирусом (COVID-19).
Видео с медучреждения опубликовали в Телеграм-канале "Вартові Еспресо".
"Транспортировка больного COVID-19 в тяжелом состоянии (украинская версия). Нелегко приходится врачам из Миргородской центральной районной больницы. Своими руками несут пациентов в машину", – говорится в сообщении.
Отметим, что в Полтаве, которая попала в "красную" зону карантина, разрешили ослабить карантин.
Добавим, что по состоянию на утро понедельника, 9 ноября, в Украине официально подтверждены 469 018 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 687 – обнаружены за прошедшие сутки.
Как сообщал OBOZREVATEL, забитую пациентами с COVID-19 больницу на Закарпатье показали на видео.