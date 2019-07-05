На Полтавщине убили "чупакабру": жуткое видео

В селе Ивановка Полтавщине убили неизвестное дикое животное, которое пробралось в двор одного из жителей.

Очевидцы уверены, что это и есть "чупакабра", которая время от времени терроризирует украинцев, пишет "Эхо" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Мужчина, убивший животное, рассказал, что 3 июня заметил у себя во дворе лису. Он попытался ее прогнать, но та внезапно прыгнула на него.

На Полтавщине убили чупакабру Скриншот из видео

От испуга житель Ивановки ударил животное палкой, в результате чего оно скончалось. Подойдя ближе мужчина обнаружил, что это вовсе не лиса.

Тело предполагаемой "чупакабры" выбросили за селом. Журналисты "Эхо", которые приехали по приглашению местных жителей, отметили, что аналогичное животное видели годом ранее в одном из ближних сел.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Буковине в селе Рукшин Хотинского района местные жители убили неизвестное животное, напоминающее "чупакабру".

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