"На передовую их!" На Полтавщине вспыхнул скандал из-за разгрома стелы воинам АТО

В поселке Чутово Полтавской области вандалы цинично разгромили памятную доску в честь погибших на Донбассе украинских воинов.

О преступлении сообщили на странице редакции местной газеты "Сельские вести" в Facebook. Также журналисты показали фотодоказательства жуткого акта вандализма.

"В Чутово вандалы изуродовали памятную доску погибшим в зоне АТО бойцам с Полтавщины. И все это в канун празднования Дня защитника Украины. Да и вообще – пять лет идет вооруженное противостояние на востоке, где офицеры и солдаты защищают наш мир и покой. И испокон веков храним память о тех, кто отдал свою жизнь за других. Поэтому, чем руководствовались лица, которые это сделали, понять трудно", – возмущаются авторы поста.

Вандалы разгромили стену памяти воинам АТО в Чутово на Полтавщине Facebook чутовской газеты "Сельские вести"

Вандалы разгромили стену памяти воинам АТО в Чутово на Полтавщине Facebook чутовской газеты "Сельские вести"

Вандалы разгромили стену памяти воинам АТО в Чутово на Полтавщине Facebook чутовской газеты "Сельские вести"

Вандалы разгромили стену памяти воинам АТО в Чутово на Полтавщине Facebook чутовской газеты "Сельские вести"

В комментариях украинцы также высказали свой гнев из-за преступников, которые осквернили память убитых российскими оккупантами Героев.

"Будь моя воля, я бы их на передовую отправила. Если подростки – значит, их родителей за то, что таких уродов воспитали. А там пусть попробуют того пирога, что эти ребята, чьи фото на стенде", "Это все делается, потому что никто не наказан ни за одно преступление и никто не будет искать. И пока будем молчать – так будет продолжаться", "Мда, большой зоопарк у Господа Бога", "Моральные уроды", "У людей нет ничего святого", "Это о выражении: не так страшны русские вши, как украинские гниды", – негодуют пользователи в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе вандалы устроили массовые погромы на могилах воинов АТО в Новоград-Волынском на Житомирщине. Преступники уничтожили 15 памятников. Полиции удалось выйти на след одного из подозреваемых.

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