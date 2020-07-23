На Полтавщине родители бросили девочку, родившуюся "без кожи". Видео

В Полтавской области родилась девочка с очень редким генетическим заболеванием – синдромом Ноя-Лаксовой, из-за которого кожа ребенка все время отшелушивается.

Родители от младенца отказались. Теперь за жизнь малышки борются врачи детской клиники Кременчуга и неравнодушные люди, они назвали ее Сашей, говорится в сюжете "Фактов" на ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что девочке нет еще и трех недель, она родилась недоношенной. По словам медиков, уход за ней – почти как за обычным новорожденным ребенком.

В Кременчуге родилась девочка "без кожи" (fakty.com.ua)

Однако гораздо больше внимания требует кожа – ее обрабатывают Саше минимум четыре раза в сутки, также дважды в день купают девочку.

Также очень важными являются препараты для кожи, которые малышке нужны постоянно – их стоимость на месяц лечения достигает 40 тысяч гривен.

Родители отказались от маленькой Саши, которая родилась с редкой болезнью (fakty.com.ua)

Пока спасать Сашу, которой необходимо и оперативное вмешательство, медикам помогают волонтеры. Один из благотворительных фондов уже взял крошку под опеку и даже консультировался с врачами из Киева и Израиля. Там лечение девочки пока одобряют, но в дальше все будет зависеть от ее организма.

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