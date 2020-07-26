На Полтавщине разгорелся скандал из-за загадочной смерти женщины от COVID-19: родные показали чеки на десятки тысяч

На Полтавщине за похороны умершей от коронавируса жительницы села Большие Крынки Глобинского района Людмилы Дяченко коммунальный спецкомбинат ритуальных услуг потребовал с ее семьи 20 тысяч гривен.

После загадочной смерти от COVID-19 тело пациентки, а также паспорт медики без согласия родственников отдали сотрудникам СКРУ для спецзахоронения. Тот же заставил дважды по максимуму оплатить перенос гроба, рассказали "Телеграфу" муж и сын умершей, предоставив в доказательства все чеки.

Отмечается, 53-летняя клинический лаборант Глобинской районной больницы Людмила Дяченко 24 мая умерла от COVID-19 в инфекционном отделении больницы "Кременчугской". Руководитель кременчугского горздрава Максим Середа заявил, что "медики больше месяца боролись за ее жизнь, но болезнь оказалась сильнее".

При этом муж Людмилы Иван и ее сын Дмитрий возмущены самоуправством кременчугских медиков и сотрудников коммунального спецкомбината ритуальных услуг.

Людмила Дяченко умерла от COVID-19 (telegraf.in.ua)

По их словам, первые признаки коронавируса у женщины появились 16 апреля: она пожаловалась на першение в горле, а к вечеру у нее уже поднялась к 38 градусам температура. На следующий день семейный врач после осмотра сказала, что ничего серьезного нет и посоветовала сбивать температуру. Только 23 апреля после походов по больницам и нескольких флюрографий Людмилу положили в инфекционное отделение "Кременчугской". ПЦР-тесты подтвердили диагноз – коронавирусная инфекция.

Иван и Дмитрий Дяченко (telegraf.in.ua)

"Когда ее туда положили, она по телефону нам сказала: у меня очень хороший врач – завотделением Лифанова. Только я с ней разговаривал один раз. За три дня до смерти Люди она позвонила, сказала, что все, через 2-3 дня она умрет. А так с нами не разговаривала, к телефону не подходила. Нам медсестричка из приемного отделения звонила, говорила, что надо купить и привезти. Мы все покупали. Когда уже совсем плохо Люде было, спрашивали, может, детское питание докупить, смеси привезти? А они говорят: нет, уже не надо, умирает. Такие врачи!" – рассказывает Иван Дяченко.

Чек на лечение Людмилы Дяченко от COVID-19 (telegraf.in.ua)

Родственники Людмиы не знают, как ее лечили и почему она умерла – им ничего не объясняли. По словам Игоря Дяченко, несмотря на то, что жена была медработником и что руководитель кременчугского горздрава Середа утверждал, что в Кременчуге пациентов с COVID-19 лечат бесплатно, ее лечение таковым не было. Муж из сыном показали чеки на антибиотики, которые покупали Людмиле.

Чек на лечение Людмилы Дяченко от COVID-19 (telegraf.in.ua)

"Мне медсестричка говорит: вы купите ванкомицин, а послезавтра мы закупим и он будет. Но пока они закупали, я так десять дней его и покупал, пусть бы только помог", – признался Игорь Дяченко.

Чек на лечение Людмилы Дяченко от COVID-19 (telegraf.in.ua)

Он подчеркнул, что после смерти Людмилы они так и не видели ее истории болезни, лист назначений, им не выдали ни выписку из медицинской карты, ни посмертный эпикриз. И врачебное заключение о смерти родные тоже не видели – его забрали сотрудники кременчугского коммунального спецкомбината ритуальных услуг.

Чек на лечение Людмилы Дяченко от COVID-19 (telegraf.in.ua)

Муж и сын Людмилы Дяченко возмущены самоуправством медиков и сотрудников СКРУ, которые без их согласия забрали документы и тело умершей.

Чек на лечение Людмилы Дяченко от COVID-19 (telegraf.in.ua)

Они отметили, что СКРУ прислал в их село два микроавтобуса – в одном привезли гроб, во втором приехали работники. Но по чекам, выданным спецкомбинатом, выходит, что в Крынки приехали три катафалка и один ритуальный автобус. При этом в чеках есть не только катафалки-призраки, но и много чего загадочного: предоставленные услуги и цены на них отличаются от того, что написано в прайс-листе СКРУ.

Квитанции и чеки на лечение Людмилы Дяченко от COVID-19 (telegraf.in.ua)

Также издание сообщает, что 25 июня мэр и депутаты Кременчуга дружно проголосовали за то, чтобы 16 июля были обнародованы результаты служебной проверки по факту скандального захоронения умершей от COVID-19 Людмилы Дяченко. Однако по состоянию на 22 июля результатов проверки не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Кременчуга Сергей рассказал, что заразился коронавирусом (COVID-19), но бесплатного лечения не получил. За все лекарства, назначенные врачами, он платил сам.