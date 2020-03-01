Жители села Выришальное Полтавской области, откуда родом убитый на Донбассе один из самых молодых бойцов ВСУ, 22-летний Максим Хитайлов, рассказали душераздирающуюисторию о парне.

Ее опубликовало ВВС Украина. Учительница местной школы Ольга Пащенко показала журналистам видео, как посреди ночи, когда привезли гроб с бойцом, "плакали" собаки (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Как будто эти животные тоже что-то чувствовали. Люди вышли его встречать ночью", – подчеркнула женщина.

На Полтавщине рассказали душераздирающую историю убитого под Золотым Максима Хитайлова

На самих похоронах Хитайлова заместитель командира мотопехотного батальона, где служил парень, Роман Усенов отметил, что перед гибелью тот прикрывал отступление пяти товарищей: трое из них были ранены, двое – контужены.

Так, по словам еще одной учительницы школы Нины Горбули, вся деревня считает, что этого "ребенка грех не отметить званием Героя Украины".

"Он спас жизнь пятерых других детей, чьи матери должны не просто благодарить, а низко кланяться подвигу Максима... Последний раз я встретила парня в магазине. Спрашиваю его: "Как твое обучение?" А он мне говорит: "Я не учусь – я служу". Он никому не сказал, что служил именно в ООС. Такой это был светлый, добрый, скромный ребенок", – сказала женщина.

Школьные педагоги добавили, что парень имел способности к точным наукам, к математике, ездил на конкурсы по химии и правоведению, где побеждал. В Полтаве он учился на архитектора, но прервал обучение и подписал контракт с ВСУ. По словам учителей, Хитайлов планировал пойти учиться в военный вуз и стать офицером.

Как сообщал OBOZREVATEL, в бою под населенным пунктом Орехово в Донецкой области 18 февраля погиб один из самых молодых бойцов ВСУ Максим Хитайлов. Парень 1997 г.р. входил в 72-ю отдельную механизированную бригаду. Позже, 22 февраля, в селе Выришальное Полтавщины похоронили Хитайлова.

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