"На полицию давят": журналист, на которого напал охранник главы сельсовета на Одесщине, обратился с заявлением

Журналист Владимир Унжин, на которого напал охранник в.и.о. главы Затоковского поселкового совета на Одесщине Вячеслава Бокия, настаивает на переквалификации дела.

Как отмечают на сайте Национального союза журналистов, полиция квалифицировала дело по статье 125 – легкие телесные повреждения, однако сам журналист настаивает на переквалаификации по профессиональной статье 171 – препятствование журналистской деятельности.

Там напомнили, что инцидент произошел 20 декабря, когда журналист, показав свое удостоверение, пытался задать несколько вопросов Бокию, который является фигурантом журналистских расследований, однако тот попросил охранника "разобраться" с настойчивым журналистом.

Владимир Унжин просит полицию переквалифицировать дело

После нападения Унжин обратился в полицию, где объяснил обстоятельства инцидента и предоставил видеозапись с телефона.

"Дело возбудили по статье 125 – "легкие телесные повреждения ". Для меня такое решение и поведение правоохранителей – странное и не понятное, ведь на видео все видно. Есть подозрение, что на полицию давят, ведь нападающие имеют сомнительное прошлое. Сейчас адвокаты подготовили заявление в полицию о переквалификации дела", – рассказал в комментарии НСЖУ Унжин.

Национальный союз журналистов Украины также обратилась с официальным письмом к правоохранителям с просьбой рассмотреть эту ситуацию.

"Если журналист настаивает на возбуждении дела именно по "журналистской" статье, то это должно быть приоритетным для правоохранителей и стать одной из основных версий расследования нападения. Особенно, когда работник СМИ получил физические повреждения", – отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Отметим, что Владимир Унжин член НСЖУ, долгое время работал в издании "Обозреватель", является соучредителем проекта журналистских расследований "Дістало".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве было совершено нападение на журналиста местного интернет-издания "Новости-N" Александра Влащенко.

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