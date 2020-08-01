На пляже в Крыму охранник-"казак" напал на семью туристов с нагайкой

В аннексированном Россией Крыму на пляже, что расположен рядом с санаторием Форос, охранник напал с нагайкой на семью, которая там отдыхала.

Об этом пострадавшая в пятницу, 31 июля, сообщила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это бешеное животное, работник санатория Форос сегодня угрожал плетью мне, моей семье и моему ребёнку 4 лет, лишь потому, что мы приехали на пляж, который посещали 6 лет подряд. Сегодня, как оказалось, он каким-то чудом стал лечебным пляжем санатория Форос. И искупаться ты там можешь, только если поселишься за 200 тысяч рублей. Ребята – это дно!", – написала пользовательница под ником slava_bred.

Охранник пляжа в Форосе напал на отдыхающих с нагайкой Instagram / slava_bred

В сториз Instagram девушка рассказала, что отдыхала на пляже с мужем, ребенком и своей матерью. Однако охранник потребовал покинуть территорию.

"На вход у пляжа они поставлии охранника из "Российского общества казаков", – уточнила потерпевшая.

Сначала они предложили охраннику показать документы, подтверждающие, что общедоступный ранее пляж запрещен для посещения. Но охранник заявил, что закрыт из-за коронавируса.

Возник конфликт – охранник стал угрожать девушке, за нее заступился ее муж, после этого охранник достал нагайку.

Охранник выкинул все вещи семьи в море, а также сломал солнцезащитные очки.

"Из моря выбежал муж, охранник стал на него замахиваться нагайкой, а потом выбил из моей руки телефон", – сказала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Симферополя пожаловались на ржавую воду в кранах. В предприятии "Вода Крыма" пояснили происходящее увеличением паводков, отметив, что вода якобы соответствует санитарным правилам и нормам.

В Крыму из-за засухи местные "власти" признали, что не справляются с подачей воды. В Симферополе из кранов в домах людей течет ржавая жидкость, а фильтры забиты песком и илом.

В Крыму отели взвинтили цены. Во многих наценка составила 100%, что превысило стоимость отдыха в пятизвездочных отелях Турции.