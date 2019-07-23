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На пляжах лежит снег: Крым накрыл погодный апокалипсис. Фото

2.8т Читать материал на украинском

Евпаторию в аннексированном Крыму во вторник, 23 июля, накрыли сильные ливни и снег, в результате чего город ушел под воду.

Об этом сообщил в Twitter блогер КРЫМский бандеровец, показав подтверждающие фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Крым. Оккупированную Евпаторию накрыл апокалипсис. Сильный ветер, град и проливной дождь. Улицы превратились в реки. На пляжи выпал снег", – написал он.

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Непогода в Крыму

Непогода в Крыму

Twitter КРЫМского бандеровца

Непогода в Крыму

Непогода в Крыму

Twitter КРЫМского бандеровца

Непогода в Крыму

Непогода в Крыму

Twitter КРЫМского бандеровца

Непогода в Крыму

Непогода в Крыму

Twitter КРЫМского бандеровца

Отмечается, что по всему полуострову объявили штормовое предупреждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крым засыпало снегом среди весны – 20 апреля. Аналогичная погодная аномалия наблюдалась и в 2016-2017 годах.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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CARGO 100
CARGO 100
Так вы ещё и погоду в Крым перекрыли?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Да уж,засуха конкретная,может вам свидомые воды с Крыма откачать малость? За определенную плату.
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Сало Уронили
Сало Уронили
зато у x0x/\0в воду не берут.только утром этот шакал роксолана Крым подпе3довал шо в Крыму воды нет-вот есть.утритесь шароварники.даже снег есть.
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кирик вадим
кирик вадим
Сало Уронили, поздравляем вас со снегом в июле ))))))
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