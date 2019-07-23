На пляжах лежит снег: Крым накрыл погодный апокалипсис. Фото

Евпаторию в аннексированном Крыму во вторник, 23 июля, накрыли сильные ливни и снег, в результате чего город ушел под воду.

Об этом сообщил в Twitter блогер КРЫМский бандеровец, показав подтверждающие фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Крым. Оккупированную Евпаторию накрыл апокалипсис. Сильный ветер, град и проливной дождь. Улицы превратились в реки. На пляжи выпал снег", – написал он.

Непогода в Крыму Twitter КРЫМского бандеровца

Непогода в Крыму Twitter КРЫМского бандеровца

Непогода в Крыму Twitter КРЫМского бандеровца

Непогода в Крыму Twitter КРЫМского бандеровца

Отмечается, что по всему полуострову объявили штормовое предупреждение.

Крым. Оккупированную Евпаторию накрыл апокалипсис. Сильный ветер, град и проливной дождь. Улицы превратились в реки. На пляжи выпал снег. Сохраняется штормовое предупреждение для всего полуострова pic.twitter.com/6MZuebwE6B — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) July 23, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крым засыпало снегом среди весны – 20 апреля. Аналогичная погодная аномалия наблюдалась и в 2016-2017 годах.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся