На пляжах Крыма заметили мусор и антисанитарию: показательные фото

В оккупированном Россией Крыму в начале курортного сезона царит антисанитария, мусор кучами лежит у пляжей.

Об этом в Twitter пишет блогер RoksolanaToday&Крым25%, который опубликовал фото с аннексированного полуострова.

"Село Фрунзе, Сакского района. Курортный сезон еще не начался, а на набережных уже видны следы отдыхающих в виде гор мусора. Может, это прошлогодние следы?" – отмечено в сообщении.

Пляж в селе Фрунзе Twitter\RoksolanaToday&Крым25%

Также показаны снимки с пляжа в Ялте, где видно, что отдыхающих мало и преимущественно это туристы из России.

"Приморский пляж, Ялта. Туристов на самом деле очень мало. "Балалайки" понаехали. И традиции свои оно тоже, конечно, привезли в Крым", – отмечено в информации.

Пляж в Ялте Twitter\RoksolanaToday&Крым25%

Пляж в Ялте Twitter\RoksolanaToday&Крым25%

Пляж в Ялте Twitter\RoksolanaToday&Крым25%

Пляж в Ялте Twitter\RoksolanaToday&Крым25%

Блогер еще показал фото с Евпатории, где также урны забиты мусором, которые не убран.

Мсуор в Евпатории Twitter\RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, в населенных пунктах на побережье аннексированного Крыма замечено большое скопление мусора.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал