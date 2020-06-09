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9 июня • обновлено в 15:20
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На пляжах Крыма заметили мусор и антисанитарию: показательные фото

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В оккупированном Россией Крыму в начале курортного сезона царит антисанитария, мусор кучами лежит у пляжей.

Об этом в Twitter пишет блогер RoksolanaToday&Крым25%, который опубликовал фото с аннексированного полуострова.

"Село Фрунзе, Сакского района. Курортный сезон еще не начался, а на набережных уже видны следы отдыхающих в виде гор мусора. Может, это прошлогодние следы?" – отмечено в сообщении.

Пляж в селе Фрунзе

Пляж в селе Фрунзе

Twitter\RoksolanaToday&Крым25%

Также показаны снимки с пляжа в Ялте, где видно, что отдыхающих мало и преимущественно это туристы из России.

"Приморский пляж, Ялта. Туристов на самом деле очень мало. "Балалайки" понаехали. И традиции свои оно тоже, конечно, привезли в Крым", – отмечено в информации.

Пляж в Ялте

Пляж в Ялте

Twitter\RoksolanaToday&Крым25%

Пляж в Ялте

Пляж в Ялте

Twitter\RoksolanaToday&Крым25%

Пляж в Ялте

Пляж в Ялте

Twitter\RoksolanaToday&Крым25%

Пляж в Ялте

Пляж в Ялте

Twitter\RoksolanaToday&Крым25%

Блогер еще показал фото с Евпатории, где также урны забиты мусором, которые не убран.

Мсуор в Евпатории

Мсуор в Евпатории

Twitter\RoksolanaToday&Крым25%

Как сообщал OBOZREVATEL, в населенных пунктах на побережье аннексированного Крыма замечено большое скопление мусора.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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