На Петра и Павла в Украину придут дожди с грозами: какие регионы зальет

В воскресенье, в день Петра и Павла, погода в Украине будет неоднозначной – местами жара, местами сильные грозовые дожди.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко. В субботу, 11 июля почти на всей территории Украины будет тепло, температура до +28...+33 градусов. Только в западных регионах возможны грозовые дожди.

В воскресенье, 12 июля, в западной части Украины температура воздуха снизится до +14...+20 градусов. Дожди с грозами пройдут во второй половине дня в Житомирской, Киевской, Черниговской областях, в Крыму и Приазовье. На остальной территории будет сухо и жарко, до +29...+33 градусов.

На Петра и Павла придет похолодание и грозовые дожди (Facebook Натальи Диденко)

В Киеве в субботу ожидается солнце и жара, +30...+32 градуса.

В воскресенье в столице во второй половине дня возможен дождь с грозой, +28...+29 градусов.

В понедельник в Киеве существенно похолодает.

“Поэтому сачки для бабочек, панамки, купальники и защитные кремы от солнца – завтра. Зонты, таблетки “антифронт”, спокойный отдых и любование цветочками – на Петра и Павла. А одежда с длинным рукавом – в понедельник. Не перепутайте”, – посоветовала Диденко.

Прогноз погоды на выходные, 11-12 июля (Facebook Натальи Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, на большей территории Украины в конце недели, 11-13 июля, будет теплая, достаточно комфортная, погода. Лишь местами прольются дожди.