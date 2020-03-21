"На передовой войны с коронавирусом": Порошенко призвал поддержать медиков

В условиях пандемии коронавируса, которая надвигается на Украину, украинцам следует объединяться и поддерживать друг друга. Особой поддержки сегодня требуют работники медицинских учреждений, которые фактически находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Об этом в своем видеообращении сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он сообщил, что партийные структуры "Европейской Солидарности" в регионах уже начали волонтерскую деятельность – доставку продуктов и лекарств пожилым людям, для которых особенно опасно выходить из дома.

"Мой благотворительный фонд изменил приоритеты и закупает медицинское оборудование и медикаменты, средства защиты. Прошу всех очень ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью родных и близких, родителей или детей", – призвал Порошенко.

"Я не медик. Тем более - не знахарь. У меня нет чудодейственных рецептов. Поэтому не собираюсь подменять собой главного санитарного врача. Тем более, что он, по правде говоря, один из немногих в этой власти, кого можно назвать профессиональным. Врачи сегодня – такие же наши защитники, как и армия. и мы в них так же верим, как в солдат", – добавил политик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на утро субботы, 21 марта, коронавирус в Украине подтвердили у 41 человека. Только за последние сутки было зафиксировано 15 новых случаев заражения COVID-19.

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