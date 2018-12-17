Люди, сделайте репост, пожалуйста! На передовой не спокойно, погибают и получают ранения наши воины.
Обстановка накаляется и очень часто мы слышим разговоры о войне. Народ готовится к празднованию новогодних праздников, а наши бойцы несут вахту в ледяных окопах, рискуя жизнью каждую минуту. В госпиталях все так же делаются тяжелейшие операции, хорошего мало. Спасибо всем, кто интересуется потребностями раненых, нам нужно только необходимое.
На сегодня нужны пеленки под раны, из лекарств дексалгин и кетанов, в ампулах и в таблетках, из одежды всегда нужны футболки и спортивные костюмы, для тех, кто уезжает на реабилитацию и выходит на улицу, нужны куртки и шапки.
Продукты, йогурты, соки, колбаса, сыр, кофе, чай, сладкое. Это для киевского госпиталя, мы так же отвозим помощь в Ирпенский госпиталь.
Многие спрашивают, что лучше к празднику Святого Николая. Конфеты, детские рисунки, тёплые пожелания и просто человеческое уважение. Мы, волонтёры и небезразличные граждане, стараемся, покупаем, достаём, чтобы у ребят все было.
Тел. для связи 0673098899, место встречи - травматология.
Карта для помощи: 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, ПриватБанк.
Адрес: ул. Госпитальная, 18, метро "Печерская", Киев.
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
Facebook Натальи Юсуповой
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