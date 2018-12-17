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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтерВсе статьи автора

На передовой не спокойно: обстановка накаляется

Люди, сделайте репост, пожалуйста! На передовой не спокойно, погибают и получают ранения наши воины.

Обстановка накаляется и очень часто мы слышим разговоры о войне. Народ готовится к празднованию новогодних праздников, а наши бойцы несут вахту в ледяных окопах, рискуя жизнью каждую минуту. В госпиталях все так же делаются тяжелейшие операции, хорошего мало. Спасибо всем, кто интересуется потребностями раненых, нам нужно только необходимое.

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На сегодня нужны пеленки под раны, из лекарств дексалгин и кетанов, в ампулах и в таблетках, из одежды всегда нужны футболки и спортивные костюмы, для тех, кто уезжает на реабилитацию и выходит на улицу, нужны куртки и шапки.

Продукты, йогурты, соки, колбаса, сыр, кофе, чай, сладкое. Это для киевского госпиталя, мы так же отвозим помощь в Ирпенский госпиталь.

Многие спрашивают, что лучше к празднику Святого Николая. Конфеты, детские рисунки, тёплые пожелания и просто человеческое уважение. Мы, волонтёры и небезразличные граждане, стараемся, покупаем, достаём, чтобы у ребят все было.

Тел. для связи 0673098899, место встречи - травматология.

Карта для помощи: 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, ПриватБанк.

Адрес: ул. Госпитальная, 18, метро "Печерская", Киев.

На передовой не спокойно: обстановка накаляется

Facebook Натальи Юсуповой

На передовой не спокойно: обстановка накаляется

Facebook Натальи Юсуповой

На передовой не спокойно: обстановка накаляется

Facebook Натальи Юсуповой

На передовой не спокойно: обстановка накаляется

Facebook Натальи Юсуповой

На передовой не спокойно: обстановка накаляется

Facebook Натальи Юсуповой

На передовой не спокойно: обстановка накаляется

Facebook Натальи Юсуповой

На передовой не спокойно: обстановка накаляется

Facebook Натальи Юсуповой

Читайте все новости по теме "Помощь раненым в АТО военным" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Наталья ЮсуповаНаталья Юсупова
Тема
Помощь раненым в АТО военным
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Натальи Юсуповой
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
"На передке"....у вас всё на передке и через передок...дежавю-перемохи,ползучие наступы,жабьи прыжки,шараханья по серым зонам....эшелоны ранетых хероев,поможите хто чем може....
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Язин Михаил
Язин Михаил
В смысле на передке? Типа рейды по госпиталям уже не приносят результатов 😵😂
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