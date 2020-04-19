На Пасху в Украине будет прохладно: синоптики огорчили прогнозом

На праздник Пасхи, 19 апреля, ночь в Украине будет холодной, день умеренно теплым, а осадков почти не ожидается.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь; температура воздуха 1-3 градуса тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2 градуса, днем 10-12 градусов тепла.

Погода в Украине на Пасху

На севере Украины и в Одесской области ожидаются кратковременные дожди. На остальной территории страны без осадков.

На западе, востоке, севере и в центре днем столбики термометра покажут от 10 до 12 градусов тепла. Ночью на западе, севере и востоке будет 1-3 градуса ниже нуля, в центре – от 3 до 5 градусов тепла.

Теплее всего на Пасху будет в южных регионах Украины и на Закарпатье: от 13 до 17 градусов днем и около 3-5 градусов ночью.

Погода в Украине на 19 апреля Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, метеоролог рассказала, что в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха.

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