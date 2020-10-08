На оккупированной Луганщине подорвались женщина и ребенок – ОБСЕ

На оккупированной территории Луганской области женщина с сыном подорвались на взрывном устройстве. Женщине пришлось ампутировать ногу, а ребенок получил ранение глаза.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине от 7 октября. Отмечается, что происшествие произошло еще 28 сентября в поле вблизи населенного пункта Золотое-5 (Михайловка).

Женщина рассказала наблюдателям, что вместе с сыном и дочерью искала свою корову в поле вблизи Золотого-5, где наступила на взрывное устройство.

"Она отметила, что получила серьезные ранения левой ноги, которую пришлось ампутировать ниже колена, а также многочисленные ранения правой ноги. Женщина добавила, что ее сын получил ранения глаз, а дочь не пострадала", – говорится в отчете.

В ОБСЕ отмечают, что в тот же день сестра пострадавшей по телефону поинформировала команду миссии, что 28 сентября узнала об инциденте от дочери пострадавшей, а когда добралась до указанного поля, увидела раненых сестру и племянника.

В больнице неподконтрольного Первомайска медперсонал подтвердил, что 28 сентября к ним доставили женщину 40-49 лет с ранениями, полученными в результате срабатывания взрывного устройства.

"Медики больницы в Луганске сказали, что 28 сентября был госпитализирован мальчик (11 лет) с ранениями, соответствующих последствиям срабатывания взрывного устройства, и ему прооперировали глаза", – добавили в ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ГУР Минобороны Украины сообщило, что террористы на Донбассе устроили проверку боем снайперских винтовок и пулеметов, поступивших в соединения и части оккупационных войск из России.