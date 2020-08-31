На ОККО общепит окончательно победил заправку – это не радует

Дмитрий Касьянов Общество 19:29, 31.08.2020 Обновлено: 19:29, 31.08.2020

На Окко общепит окончательно победил заправку.

И меня это не радует, выходишь как из дешевого генделя, все смердит, в очереди за сосисками и булкой стоишь полчаса, чтобы заправиться.

Пора менять оператора, этот испортился в хлам.

Система общепита на ОККО не радует.
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