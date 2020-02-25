На одной из самых высоких гор Карпат разбушевалась вьюга. Фотофакт

На вершине украинских Карпат – горе Поп Иван продолжает бушевать настоящая зима. Туристам посоветовали воздержаться от походов на высокогорье.

Об этом сообщили на странице в Fаcebook Черногорского горного поисково-спасательного поста, добавив соответствующее фото метели.

В сообщении сказано, что видимость на горе ограничена до 20 метров. Ветер юго-западный 15 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха -8 ° С.

Facebook / Черногорский горный поисково-спасательный пост

"Поп Иван Черногорский облачно, метель, видимость ограничена до 20 м. Ветер юго-западный 15 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха -8°С. Черногорский горный поисково-спасательный пост советует туристам воздержаться от походов в высокогорье", – сказано в сообщении.

Напомним, в Украине в среду, 25 февраля, ожидается ухудшение погодных условий: сильные порывы ветра.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики сообщили, что циклон, который прошел по Украине, постепенно отступает на восток. Однако в ближайшие сутки в большинстве областей еще сохранится ветреная погода.

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