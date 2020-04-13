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13 апреля • обновлено в 06:05
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На один выявленный случай – до 9 невыявленных: инфекционист о статистике коронавируса в Украине

1.2т
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Ни одна система надзора за коронавирусом ни в одной стране мира, включая Германию и Корею, не выявляет 100% всех случаев COVID-19.

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Как заявил в интервью OBOZREVATEL врач-инфекционист и бывший глава Центра общественного здоровья МОЗ Владимир Курпита, чувствительность эпидемиологического надзора в разных странах разная.

Владимир Курпита

Владимир Курпита

"По оценкам ученых из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, количество выявленных больных с симптомами у нас составляет 10% от общего количества потенциально инфицированных", – отметил он.

Исходя из этого, на один выявленный случай коронавируса в Украине может быть до 9 невыявленных.

Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что пик эпидемии коронавируса в стране ожидается 17 апреля.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
вирус
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