На Одесщине столкнулись Lexus и Ford: погиб 18-летний пассажир. Фото

В ночь на пятницу, 18 декабря, в поселке Таирово Овидиопольского района Одесской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщается на сайте областного управления ГСЧС, на 1-м км Старолюстдорфской дороги столкнулись автомобили Lexus IS 200 и Ford (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате аварии погиб 18-летний пассажир Lexus. Чтобы достать его тело из салона, пришлось разрезать искореженный кузов машины.

25-летнего водителя Ford каретой скорой доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря в Запорожье в лобовой аварии погибла 5-летняя девочка, четверо взрослых получили травмы.

В Черниговской области ужасное лобовое ДТП между Cherry M11 и Renault Megane унесло жизни обоих водителей, а также одного пассажира, еще четверо получили травмы.