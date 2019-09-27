На Одесщине рухнул мост: фото и видео жуткого ЧП

В Одесской области обвалилась часть моста между селами Болград и Кубей.

Как сообщило местное издание "Дружба", ЧП произошло из-за сильного ливня в пятницу, 27 сентября.

Спустя несколько часов на месте провала установили бетонные блоки, которые полностью перекрывают проезд. Также были установлены знаки объезда.

Проблема оказалась серьезной, но ее обещают решить в короткие сроки.

В Одесской области обвалился мост facebook.com/bolgrad.drugba

В Одесской области обвалился мост facebook.com/bolgrad.drugba

В Одесской области обвалился мост facebook.com/bolgrad.drugba

В Одесской области обвалился мост facebook.com/bolgrad.drugba

В Одесской области обвалился мост facebook.com/bolgrad.drugba

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове произошел обвал моста на окружной дороге, но при этом водители продолжали серьезно рисковать, пытаясь проехать участок дороги.

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