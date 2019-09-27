Главная Новости
28 сентября • обновлено в 18:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

На Одесщине рухнул мост: фото и видео жуткого ЧП

39.6т Читать материал на украинском

В Одесской области обвалилась часть моста между селами Болград и Кубей.

Как сообщило местное издание "Дружба", ЧП произошло из-за сильного ливня в пятницу, 27 сентября.

Спустя несколько часов на месте провала установили бетонные блоки, которые полностью перекрывают проезд. Также были установлены знаки объезда.

Новости
"Ну, извините": в Киеве часть моста обвалилась прямо на авто. Фото

Проблема оказалась серьезной, но ее обещают решить в короткие сроки.

В Одесской области обвалился мост

В Одесской области обвалился мост

facebook.com/bolgrad.drugba

В Одесской области обвалился мост

В Одесской области обвалился мост

facebook.com/bolgrad.drugba

В Одесской области обвалился мост

В Одесской области обвалился мост

facebook.com/bolgrad.drugba

В Одесской области обвалился мост

В Одесской области обвалился мост

facebook.com/bolgrad.drugba

В Одесской области обвалился мост

В Одесской области обвалился мост

facebook.com/bolgrad.drugba

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове произошел обвал моста на окружной дороге, но при этом водители продолжали серьезно рисковать, пытаясь проехать участок дороги.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Одесса
Поделиться в Facebook
25
Комментарии
34
160
Смешно
9
Интересно
35
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Это все грязевые вулканы виноваты.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Ничего. Новый из соломы сделают ,как и крыши домов.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
hunt andres
hunt andres
Разве Болград село?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel