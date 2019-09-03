"Город русской славы?" На Одесщине разгорелся школьный языковой скандал

В четырех из семи общеобразовательных школ города Черноморск Одесской области обучение детей ведется на русском языке.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой. Ее возмутило такое доминирование чужого языка над государственным и бездействие местных властей.

"Кто мне объяснит, город Черноморск Одесской области – это что, город русских? Все обучение украинских детей в городе Черноморск происходит преимущественно на русском языке. Это еще один "город руской славы", как Севастополь? В городе Черноморск Одесской области семь общеобразовательных школ. Четыре из них – российские. И только три школы учат на украинском языке", – возмутилась она.

Ницой добавила, что если жители Черноморска – большие любители русского языка, то их дети могут изучать его как отдельный предмет. Но преподавание остальных дисциплин должно вестись исключительно на государственном языке.

Также писательница напомнила о статье 7 закона "Об образовании". В ней говорится, что лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, языком соответствующего национального меньшинства.

Языковой скандал "Публичные люди"

"Итак, учиться на языке национальных меньшинств могут национальные меньшинства. При чем тут украинцы? Если в Черноморске из семи школ аж четыре – с обучением на языке русского меньшинства – значит, в данном городе живут русские? И их там большинство? Если в Черноморске все русские – то все нормально, что там большинство российских школ. Если же в Черноморске живут преимущественно украинцы, то почему городские власти принудительно русифицируют украинских детей?" – негодует Ницой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В школе №163 города Харькова родителям учеников выдали заявления, в которых они якобы лично просят руководство учебного заведения ввести изучение русского языка. Инициатором такого шага стала директор школы Валентина Тарасова.

Напомним, что ранее в школе №97 в Днепре ученикам раздали анкеты с вопросами о том, какие языки они хотели бы изучать. Однако русский в них отнесли к языкам "коренного народа".

Также в одной из гимназий Геническа Херсонской области родители школьников пожаловались на то, что их детей заставляют посещать уроки русского языка.

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