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5 сентября • обновлено в 13:04
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"Город русской славы?" На Одесщине разгорелся школьный языковой скандал

30т Читать материал на украинском

В четырех из семи общеобразовательных школ города Черноморск Одесской области обучение детей ведется на русском языке.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook писательница, борец за украинский язык Лариса Ницой. Ее возмутило такое доминирование чужого языка над государственным и бездействие местных властей.

"Кто мне объяснит, город Черноморск Одесской области – это что, город русских? Все обучение украинских детей в городе Черноморск происходит преимущественно на русском языке. Это еще один "город руской славы", как Севастополь? В городе Черноморск Одесской области семь общеобразовательных школ. Четыре из них – российские. И только три школы учат на украинском языке", – возмутилась она.

Ницой добавила, что если жители Черноморска – большие любители русского языка, то их дети могут изучать его как отдельный предмет. Но преподавание остальных дисциплин должно вестись исключительно на государственном языке.

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Также писательница напомнила о статье 7 закона "Об образовании". В ней говорится, что лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, языком соответствующего национального меньшинства.

Языковой скандал

Языковой скандал

"Публичные люди"

"Итак, учиться на языке национальных меньшинств могут национальные меньшинства. При чем тут украинцы? Если в Черноморске из семи школ аж четыре – с обучением на языке русского меньшинства – значит, в данном городе живут русские? И их там большинство? Если в Черноморске все русские – то все нормально, что там большинство российских школ. Если же в Черноморске живут преимущественно украинцы, то почему городские власти принудительно русифицируют украинских детей?" – негодует Ницой.

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Тема
Языковой скандал
Персона
Лариса Ницой
Место
Украина Одесса
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Иванов Славик
Иванов Славик
Оголтелая свидомитка хочет русских записать в нацменов ！Видать забыла кастрюля , что Ильичевск и Одесса русские города ！
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Рачинский Андрей
Рачинский Андрей
ну если мы все выросли в русскоязычной среде, на укр. языке в городе и окресностях ни кто не говорит вообще, искл. приезжие, то на каком учиться?, в городе много патриотов, они думают и говооят на русском, но украина для них родная, мы ее любим и уважаем, но обучение детей комфортней на русском, так сложилось, увы.
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Fedorin Fedor
Fedorin Fedor
В Украіні тільки прийняти закон а буде він виконуватись чи ні усім наплювати.
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