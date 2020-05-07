На Одесщине нашли мертвой 14-летнюю пропавшую девочку

14-летнюю жительницу села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области Алину Недову, которая пропала днем ранее, обнаружили мертвой на берегу Днестровского лимана.

Как сообщило областное управление Национальной полиции, девочка ушла из дома 6 мая и не вернулась (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Алина Недова найдена мертвой

Внешних признаков насилия на теле подростка не нашли. Обстоятельства трагедии выясняются.

Открыто уголовное производство по ст.115 (Умышленное убивство) УК Украины.

Причины и обстоятельства гибели девочки будут установлены в ходе следствия. Ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

od.npu.gov.ua

od.npu.gov.ua

od.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Харьковской области нашли мертвой пропавшую 6-летнюю Милену Шевелеву.

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