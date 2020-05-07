Главная Новости
7 мая • обновлено в 16:45
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

На Одесщине нашли мертвой 14-летнюю пропавшую девочку

2.9т
Читать материал на украинском

14-летнюю жительницу села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области Алину Недову, которая пропала днем ранее, обнаружили мертвой на берегу Днестровского лимана.

Как сообщило областное управление Национальной полиции, девочка ушла из дома 6 мая и не вернулась (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Алина Недова найдена мертвой

Алина Недова найдена мертвой

Внешних признаков насилия на теле подростка не нашли. Обстоятельства трагедии выясняются.

Открыто уголовное производство по ст.115 (Умышленное убивство) УК Украины.

Причины и обстоятельства гибели девочки будут установлены в ходе следствия. Ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

На Одесщине нашли мертвой 14-летнюю пропавшую девочку

od.npu.gov.ua

На Одесщине нашли мертвой 14-летнюю пропавшую девочку

od.npu.gov.ua

На Одесщине нашли мертвой 14-летнюю пропавшую девочку

od.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Харьковской области нашли мертвой пропавшую 6-летнюю Милену Шевелеву.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина
Теги
полиция смерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
1
Смешно
1
Интересно
18
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:– названа новая дата.

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Рада приняла два важных законопроекта: о страховании медиков с COVID-19 и бесплатном тестировании.

  • Пик заболеваемости коронавирусом в Украине может сместиться на 10 дней – названа новая дата.

  • Россия ворвалась в топ-5 антирейтинга по коронавирусу: статистика стремительно растет.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги