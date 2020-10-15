На Одесщине девушка погибла из-за курения в постели

В среду, 14 октября, в селе Боково Любашевского района Одесской области 22-летняя девушка погибла из-за курения в постели.

Как сообщается на официальном сайте областного управления ГСЧС, пожар вспыхнул утром в частном доме.

Соседи, увидев огонь, потушили его самостоятельно водой из ведер.

На месте пожара было обнаружено тело хозяйки дома.

"Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении погибшей", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на Виноградаре 35-летний мужчина после ссоры с женой поджег кровать с 6-летним сыном и закрыл квартиру, не пуская туда женщину. По предварительной информации, мальчик задохнулся от дыма.